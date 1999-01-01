SHROOMY

Проєкт Shroomy черпає своє натхнення у величному царстві грибів та криптовалюті, що змінює парадигму. Токен SHROOMY знайшов свій дім у новій супермережі Kraken рівня 2 під назвою Ink, де він прагне розвивати процвітаючу спільноту цілеспрямованих шанувальників грибів. Сам SHROOMY ─ це простий токен ERC-20 без податків і незвичайних функцій. Завдяки інтеграції зі штучним інтелектом та GameFi, ви можете дізнатися все про мікологію і водночас розважатися разом зі зростаючою спільнотою.

Ім'яSHROOMY

Макс. пропозиція927,908,200

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