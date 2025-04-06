SHONG

Ласкаво просимо до царства $SHONG, шаоліньського пса, де стародавня честь зустрічається з сучасними інноваціями.

Ім'яSHONG

РейтингNo.3405

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000438166871837545,2025-04-10

Найнижча ціна0.000173713388156483,2025-04-06

Публічний блокчейнBSC

ОписЛаскаво просимо до царства $SHONG, шаоліньського пса, де стародавня честь зустрічається з сучасними інноваціями.

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