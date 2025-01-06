SERAPH
Seraph — це лут-гра AAA нового покоління, розроблена Seraph Studio, доступна як на ПК, так і на мобільних платформах. Seraph занурює гравців у темний фентезійний світ, плавно поєднуючи класичну механіку здобичі з розширеними функціями, такими як компаньйони ШІ, елементи MMO та ринок, керований гравцями.
Ім'яSERAPH
РейтингNo.634
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.82%
Циркуляційна пропозиція227,322,552
Максимальна пропозиція1,000,000,000
Загальна пропозиція1,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.2273%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.8063450887852465,2025-01-06
Найнижча ціна0.12084895930174135,2025-03-11
Публічний блокчейнBSC
ОписSeraph — це лут-гра AAA нового покоління, розроблена Seraph Studio, доступна як на ПК, так і на мобільних платформах. Seraph занурює гравців у темний фентезійний світ, плавно поєднуючи класичну механіку здобичі з розширеними функціями, такими як компаньйони ШІ, елементи MMO та ринок, керований гравцями.
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.