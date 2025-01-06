SERAPH

Seraph — це лут-гра AAA нового покоління, розроблена Seraph Studio, доступна як на ПК, так і на мобільних платформах. Seraph занурює гравців у темний фентезійний світ, плавно поєднуючи класичну механіку здобичі з розширеними функціями, такими як компаньйони ШІ, елементи MMO та ринок, керований гравцями.

Ім'яSERAPH

РейтингNo.634

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.82%

Циркуляційна пропозиція227,322,552

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.2273%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.8063450887852465,2025-01-06

Найнижча ціна0.12084895930174135,2025-03-11

Публічний блокчейнBSC

ОписSeraph — це лут-гра AAA нового покоління, розроблена Seraph Studio, доступна як на ПК, так і на мобільних платформах. Seraph занурює гравців у темний фентезійний світ, плавно поєднуючи класичну механіку здобичі з розширеними функціями, такими як компаньйони ШІ, елементи MMO та ринок, керований гравцями.

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