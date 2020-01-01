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SELF Crypto
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
SELF
SELF is a fully decentralized project enabling users to build a Web3 identity. Our core project is @'Usernames as utility NFTs which can be traded and applied to any DeFi or CEX wallet with additional uses on DEX platforms.
Огляд
Ім'я
SELF
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
492,597,389
Книга ордерів
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