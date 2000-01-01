SECU

SECU є рідним утилітарним токеном платформи SECURIST. Він надається компаніям та консультантам, які використовують платформу SECURIST, як винагорода за активні внески та використовується як валюта для доступу до послуг інформаційної безпеки та рішення ATHENA ISMS за конкурентоспроможними цінами. SECU постійно розширюється, щоб підвищити інформаційну безпеку як для окремих осіб, так і для організацій.

Ім'яSECU

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція90,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписSECU є рідним утилітарним токеном платформи SECURIST. Він надається компаніям та консультантам, які використовують платформу SECURIST, як винагорода за активні внески та використовується як валюта для доступу до послуг інформаційної безпеки та рішення ATHENA ISMS за конкурентоспроможними цінами. SECU постійно розширюється, щоб підвищити інформаційну безпеку як для окремих осіб, так і для організацій.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.