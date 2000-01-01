SAGU

SageUnion — це інноваційна платформа на основі штучного інтелекту, призначена для збору, уточнення та розповсюдження високоякісної інформації завдяки співпраці між людиною та штучним інтелектом. На ранніх етапах платформа використовуватиме міні-застосунок Telegram, щоб залучити користувачів до надання цінних даних, відповідаючи на щотижневі запитання. Ці дані оброблятимуться та оцінюватимуться системою штучного інтелекту, яка визначатиме якість та достовірність наданої інформації.

Ім'яSAGU

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписSageUnion — це інноваційна платформа на основі штучного інтелекту, призначена для збору, уточнення та розповсюдження високоякісної інформації завдяки співпраці між людиною та штучним інтелектом. На ранніх етапах платформа використовуватиме міні-застосунок Telegram, щоб залучити користувачів до надання цінних даних, відповідаючи на щотижневі запитання. Ці дані оброблятимуться та оцінюватимуться системою штучного інтелекту, яка визначатиме якість та достовірність наданої інформації.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.