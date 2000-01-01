RWAI

Rwai — це платформа на основі штучного інтелекту, покликана спростити процес дослідження, звітності та запуску проєктів у галузі криптовалют і токенізованих проєктів реальних активів (RWA). Вона автоматизує наскрізний процес запуску, від перевірки ідеї до реалізації, усуваючи технічні складнощі та зменшуючи вимоги до ресурсів. Підтримувана токеном $RWAI, платформа забезпечує дослідження на основі даних, комплексну звітність та практичні ідеї, що сприяють впевненому та ефективному запуску проєктів. Rwai надає послуги інвесторам, розробникам та установам, які шукають спрощений шлях до реалізації своїх блокчейн-проєктів.

Ім'яRWAI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписRwai — це платформа на основі штучного інтелекту, покликана спростити процес дослідження, звітності та запуску проєктів у галузі криптовалют і токенізованих проєктів реальних активів (RWA). Вона автоматизує наскрізний процес запуску, від перевірки ідеї до реалізації, усуваючи технічні складнощі та зменшуючи вимоги до ресурсів. Підтримувана токеном $RWAI, платформа забезпечує дослідження на основі даних, комплексну звітність та практичні ідеї, що сприяють впевненому та ефективному запуску проєктів. Rwai надає послуги інвесторам, розробникам та установам, які шукають спрощений шлях до реалізації своїх блокчейн-проєктів.

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