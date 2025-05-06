RICHIE

Токен RICHIE ─ це частина машини Richie і платформи Richie для винагород. Це токен на Solana з 1% податком на купівлю та продаж.

Ім'яRICHIE

РейтингNo.1795

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.96%

Циркуляційна пропозиція29,999,998

Максимальна пропозиція29,999,998

Загальна пропозиція29,999,998

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.11027823234803452,2025-05-08

Найнижча ціна0.001831212401764147,2025-05-06

Публічний блокчейнSOL

ОписТокен RICHIE ─ це частина машини Richie і платформи Richie для винагород. Це токен на Solana з 1% податком на купівлю та продаж.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
RICHIE/USDT
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (RICHIE)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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