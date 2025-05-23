RETARD

Токен зі сатиричним або жартівливим підтекстом.

Ім'яRETARD

РейтингNo.1685

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,05%

Циркуляційна пропозиція999 966 968,9

Максимальна пропозиція999 966 968,9

Загальна пропозиція999 966 968,9

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.01206500581289446,2025-05-23

Найнижча ціна0.001461918645730267,2025-06-05

Публічний блокчейнSOL

ОписТокен зі сатиричним або жартівливим підтекстом.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
RETARD/USDT
retardcoin
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (RETARD)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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