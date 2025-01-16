RENTA

Renta Network будує трансформаційну екосистему оренди житла, інтегруючи блокчейн, Web3 та рішення зі штучним інтелектом. Орієнтована на децентралізацію, безпеку транзакцій та реальні активи (RWA), платформа створює прозорий, безпечний та економічно ефективний досвід для користувачів.

Ім'яRENTA

РейтингNo.1374

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03602533850022218,2025-01-16

Найнижча ціна0.003994700085988189,2025-02-26

Публічний блокчейнETH

ОписRenta Network будує трансформаційну екосистему оренди житла, інтегруючи блокчейн, Web3 та рішення зі штучним інтелектом. Орієнтована на децентралізацію, безпеку транзакцій та реальні активи (RWA), платформа створює прозорий, безпечний та економічно ефективний досвід для користувачів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.