RATO

$RATO — це новий персонаж, створений Меттом Ф'юрі, творцем жаби Pepe. Персонаж на ім'я «Rato» — це літня фігура, тісно пов'язана з мемкоїном $RATO.

Ім'яRATO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

Опис$RATO — це новий персонаж, створений Меттом Ф'юрі, творцем жаби Pepe. Персонаж на ім'я «Rato» — це літня фігура, тісно пов'язана з мемкоїном $RATO.

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