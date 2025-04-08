PUMPBTC

PumpBTC – це протокол ліквідного стейкінгу на Babylon, який дозволяє власникам BTC брати участь у стейкінгу на Babylon, зберігаючи ліквідність для отримання додаткових винагород. Наша нова платформа, BTC-fi Yield Vault, покликана гарантувати безпеку рівня CeFi поряд з масштабованою прибутковістю DeFi, вираженою в BTC.

Ім'яPUMPBTC

РейтингNo.1011

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.55%

Циркуляційна пропозиція285,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.285%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.23385128396045374,2025-04-23

Найнижча ціна0.026659353975538883,2025-04-08

Публічний блокчейнETH

ОписPumpBTC – це протокол ліквідного стейкінгу на Babylon, який дозволяє власникам BTC брати участь у стейкінгу на Babylon, зберігаючи ліквідність для отримання додаткових винагород. Наша нова платформа, BTC-fi Yield Vault, покликана гарантувати безпеку рівня CeFi поряд з масштабованою прибутковістю DeFi, вираженою в BTC.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.