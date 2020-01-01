Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити застосунок MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
Pop Angel
PPA/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (PPA)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (PPA)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
PPA
Огляд
Ім'я
PPA
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
100,000,000
Пов'язані посилання
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Книга ордерів
0.0001
Ціна
(
USDT
)
(
PPA
)
(
USDT
)
0.0000
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума(PPA)
Ціна(USDT)
Сума
(PPA)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити PPA
Продати PPA
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
PPA
Всього
USDT
Купити PPA
Доступно
--
PPA
Ціна
USDT
Сума
PPA
Всього
USDT
Продати PPA
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Мережа нестабільна
Перемикати
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...