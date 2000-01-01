PHY

PhyChain — це перша в світі інноваційна платформа, заснована на DePIN (децентралізованій мережі фізичної інфраструктури) та технології розподілених обчислювальних потужностей. Ми прагнемо розкрити потенціал мільярдів пристроїв, що простоюють, побудувати справедливу і стійку децентралізовану мережу обчислювальних потужностей і забезпечити надійну підтримку майбутньої цифрової економіки.

Ім'яPHY

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписPhyChain — це перша в світі інноваційна платформа, заснована на DePIN (децентралізованій мережі фізичної інфраструктури) та технології розподілених обчислювальних потужностей. Ми прагнемо розкрити потенціал мільярдів пристроїв, що простоюють, побудувати справедливу і стійку децентралізовану мережу обчислювальних потужностей і забезпечити надійну підтримку майбутньої цифрової економіки.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.