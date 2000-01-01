PELL

Pell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ.

Ім'яPELL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписPell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Макс 24г
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