PBT

PropBlock RWA AI Agent ─ це децентралізована RWA-платформа, яка революціонізує інвестиції в нерухомість, поєднуючи передовий штучний інтелект з токенізацією активів реального світу.

Ім'яPBT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписPropBlock RWA AI Agent ─ це децентралізована RWA-платформа, яка революціонізує інвестиції в нерухомість, поєднуючи передовий штучний інтелект з токенізацією активів реального світу.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.