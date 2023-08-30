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Pararium
PAZ/USDT
0.05167
--
$
0.00
Макс 24г
0.07900
Мін 24г
0.03000
Обсяг 24г (PAZ)
1.80M
Сума за 24 г (USDT)
102.43K
Макс 24г
0.07900
Мін 24г
0.03000
Обсяг 24г (PAZ)
1.80M
Сума за 24 г (USDT)
102.43K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
PAZ
Pararium offers a fun experience that connects the virtual and real worlds while incentivizing user with $PAZ token.
Огляд
Ім'я
PAZ
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
200,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(PAZ)
(USDT)
0.05167
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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