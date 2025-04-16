PAWS

PAWS — це бренд, що поєднує криптовалюти та IP, та залучив понад 80 мільйонів користувачів, створивши наймасштабніший онбординг у історії Web3 та найбільшу спільноту "діамантових лап" (рук).

Ім'яPAWS

РейтингNo.3247

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція100,000,000,000

Загальна пропозиція100,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000363123480094083,2025-04-16

Найнижча ціна0.000070220430045845,2025-05-19

Публічний блокчейнSOL

ОписPAWS — це бренд, що поєднує криптовалюти та IP, та залучив понад 80 мільйонів користувачів, створивши наймасштабніший онбординг у історії Web3 та найбільшу спільноту "діамантових лап" (рук).

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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