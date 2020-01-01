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Блокчейн рівня 1, Proof of Scan - це революційний протокол, що запобігає копіюванню цифрових активів, алгоритм Grid2d, заснований на розпізнаванні, детермінована остаточність блокчейну. Функціональність 3Dpass Coin: можливість майнінгу, стандарт токенізації 3DPRC-2, децентралізоване керування, безфоркове оновлення, ончейн верифікація, смартконтракти.
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