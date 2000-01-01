OZK

OpenZK Network — це інноваційна мережа рівня 2 на основі технології ZK-ролап, що дозволяє легко інтегрувати стейкінг та рестейкінг ETH, а також винагороди в стейблкоїнах. З легкістю здійснюйте стейкінг та об'єднуйте свої активи, щоб розблокувати багаторівневі винагороди та блискавичні, недорогі транзакції. Випробуйте наступну еволюцію DeFi, NFT, ігор і торгівлі — все в одному місці з OpenZK.

Ім'яOZK

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція15,000,000,000

Загальна пропозиція15,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписOpenZK Network — це інноваційна мережа рівня 2 на основі технології ZK-ролап, що дозволяє легко інтегрувати стейкінг та рестейкінг ETH, а також винагороди в стейблкоїнах. З легкістю здійснюйте стейкінг та об'єднуйте свої активи, щоб розблокувати багаторівневі винагороди та блискавичні, недорогі транзакції. Випробуйте наступну еволюцію DeFi, NFT, ігор і торгівлі — все в одному місці з OpenZK.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
OZK/USDT
OpenZK Network
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (OZK)
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