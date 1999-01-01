OXOA

OXOA — це перша ігрова гіпермережева платформа на zkSync, покликана покращити ігровий досвід за допомогою передової технології блокчейн. OXOA виходить за рами звичайного блокчейну, оскільки члени спільноти OXOA можуть брати участь в операціях нодів, отримувати винагороди та голосувати за майбутні пропозиції щодо управління. OXOA працює незалежно, але пов'язана між собою мережею гіпермостів, що забезпечує найшвидшу та найнадійнішу інтероперабельність з нульовою комісією за транзакції.

Ім'яOXOA

Макс. пропозиція2,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

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Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
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network_iconМережева аномалія
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