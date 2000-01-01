ORBA

$ORBA — це нативний токен, що підтримує екосистему Orbital Assets (ORBA) — платформу, що революціонізує токенізацію активів реального світу (RWA). Власники $ORBA можуть брати участь в управлінні, отримувати доступ до високоякісних послуг токенізації та отримувати переваги від зростання децентралізованої економіки управління активами. Оскільки активи реального світу, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, оцифровуються на ORBA, $ORBA відіграє центральну роль у спрощенні транзакцій, винагороді учасників та безпеці мережі.

Ім'яORBA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

Опис$ORBA — це нативний токен, що підтримує екосистему Orbital Assets (ORBA) — платформу, що революціонізує токенізацію активів реального світу (RWA). Власники $ORBA можуть брати участь в управлінні, отримувати доступ до високоякісних послуг токенізації та отримувати переваги від зростання децентралізованої економіки управління активами. Оскільки активи реального світу, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, оцифровуються на ORBA, $ORBA відіграє центральну роль у спрощенні транзакцій, винагороді учасників та безпеці мережі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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