OPAIUM

Opaium — це музичний лейбл, що працює як DAO (децентралізована автономна організація), використовуючи управління для прийняття колективних рішень щодо підписання артистів, визначення умов, управління дистрибуцією, стрімінгом, управління правами тощо. Токени в гаманці розробника будуть розподілені до казни DAO.

Ім'яOPAIUM

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписOpaium — це музичний лейбл, що працює як DAO (децентралізована автономна організація), використовуючи управління для прийняття колективних рішень щодо підписання артистів, визначення умов, управління дистрибуцією, стрімінгом, управління правами тощо. Токени в гаманці розробника будуть розподілені до казни DAO.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.