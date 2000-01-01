OOGA

Ooga Booga — це спеціальний протокол агрегації ліквідності на Berachain, призначений для оптимізації обміну активами в екосистемі. Це розширене рішення сканує кілька децентралізованих бірж та інтегрованих платформ, щоб динамічно визначати найбільш сприятливі торгові шляхи. Завдяки інтелектуальним алгоритмам пошуку шляхів протокол виконує транзакції з мінімізованим впливом на ціну, забезпечуючи оптимальну вартість для користувачів.

Ім'яOOGA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBERACHAIN

ОписOoga Booga — це спеціальний протокол агрегації ліквідності на Berachain, призначений для оптимізації обміну активами в екосистемі. Це розширене рішення сканує кілька децентралізованих бірж та інтегрованих платформ, щоб динамічно визначати найбільш сприятливі торгові шляхи. Завдяки інтелектуальним алгоритмам пошуку шляхів протокол виконує транзакції з мінімізованим впливом на ціну, забезпечуючи оптимальну вартість для користувачів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.