ONON

Наш проєкт поєднує в собі захопливі сфери GameFi та технології «тапати, щоб заробляти» (Tap-to-Earn), пропонуючи користувачам цікавий досвід, заснований на технології блокчейн. Завдяки інноваційній механіці та зручному дизайну, ми прагнемо переосмислити ігри, поєднуючи розваги, винагороди та технологію блокчейн. Приєднуйтесь до нас у створенні динамічної екосистеми, де розваги поєднуються з можливостями.

Ім'яONON

Макс. пропозиція880,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

Ціна випуску--