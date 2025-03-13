OIK

Space Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі. В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів.

Ім'яOIK

РейтингNo.3212

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.1858532899761135,2025-03-13

Найнижча ціна0.01431035188800632,2025-04-20

Публічний блокчейнETH

ОписSpace Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі. В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів.

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