OIK
Space Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі.
В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів.
Ім'яOIK
РейтингNo.3212
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%
Циркуляційна пропозиція0
Максимальна пропозиція0
Загальна пропозиція1,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.1858532899761135,2025-03-13
Найнижча ціна0.01431035188800632,2025-04-20
Публічний блокчейнETH
ОписSpace Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі.
В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів.
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