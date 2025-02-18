OBT

Orbiter Finance — це протокол інтероперабельності на основі ZK, який підвищує безпеку взаємодії блокчейну, безперебійну інтероперабельність і зменшує фрагментацію ліквідності завдяки інноваційним рішенням, таким як універсальний кросчейн-протокол і абстракція акаунту Omni, спрямовуючись на переосмислення досвіду Web3 в еру омнічейну.

Ім'яOBT

РейтингNo.604

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.32%

Циркуляційна пропозиція3,100,000,000

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.31%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03263069868224823,2025-03-14

Найнижча ціна0.007565967486990499,2025-02-18

Публічний блокчейнARB

ОписOrbiter Finance — це протокол інтероперабельності на основі ZK, який підвищує безпеку взаємодії блокчейну, безперебійну інтероперабельність і зменшує фрагментацію ліквідності завдяки інноваційним рішенням, таким як універсальний кросчейн-протокол і абстракція акаунту Omni, спрямовуючись на переосмислення досвіду Web3 в еру омнічейну.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.