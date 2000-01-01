NYLA

@AgentNyla — це токен ШІ-агента, розгорнутий у мережі Bonk. Користувачі можуть взаємодіяти з ним через X для виконання транзакцій ончейн, генерації криптогаманців, створення токенів (зі суфіксом «NY») та керування архівами твітів. Він розроблений як універсальний інструмент, що поєднує соціальні, ШІ- та блокчейн-операції.

Ім'яNYLA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис@AgentNyla — це токен ШІ-агента, розгорнутий у мережі Bonk. Користувачі можуть взаємодіяти з ним через X для виконання транзакцій ончейн, генерації криптогаманців, створення токенів (зі суфіксом «NY») та керування архівами твітів. Він розроблений як універсальний інструмент, що поєднує соціальні, ШІ- та блокчейн-операції.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.