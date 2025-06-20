NURA

Nura Labs — це студія інновацій Web3, яка займається створенням інтелектуальної, безпечної та масштабованої інфраструктури для децентралізованої економіки. Як розробник Nura Wallet, компанія поєднує технології блокчейну, штучного інтелекту та автоматизації для створення інструментів, які забезпечують корисність у реальному світі та масове впровадження.

Ім'яNURA

РейтингNo.1291

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.06%

Циркуляційна пропозиція5,273,800,000

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.5273%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.002280932236681356,2025-06-20

Найнижча ціна0.000792593965744128,2025-06-22

Публічний блокчейнETH

ОписNura Labs — це студія інновацій Web3, яка займається створенням інтелектуальної, безпечної та масштабованої інфраструктури для децентралізованої економіки. Як розробник Nura Wallet, компанія поєднує технології блокчейну, штучного інтелекту та автоматизації для створення інструментів, які забезпечують корисність у реальному світі та масове впровадження.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.