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Neutron
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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Глибина
NTRN
За допомогою Neutron розробники можуть легко створювати кросчейн програми на IBC (inter-blockchain communication protocol, протокол обміну даними між блокчейнами). Також Neutron надає DeFi dApps повну економічну безпеку Cosmos Hub.
Огляд
Ім'я
NTRN
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
999,993,901
Книга ордерів
0.0001
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