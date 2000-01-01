NOVAAI

Nova Agent — це блокчейн-екосистема на основі штучного інтелекту, покликана революціонізувати децентралізовані технології. Завдяки блокчейну NovaAI та інтегрованому гаманцю, вона гарантує безпеку та масштабованість. Агенти ШІ оптимізують транзакції, а користувачі можуть майнити токени, приєднуватися до аірдропів та брати участь в економіці на основі NOVA.

Ім'яNOVAAI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписNova Agent — це блокчейн-екосистема на основі штучного інтелекту, покликана революціонізувати децентралізовані технології. Завдяки блокчейну NovaAI та інтегрованому гаманцю, вона гарантує безпеку та масштабованість. Агенти ШІ оптимізують транзакції, а користувачі можуть майнити токени, приєднуватися до аірдропів та брати участь в економіці на основі NOVA.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.