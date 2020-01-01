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NOSTALGIA

NOSTALGIA/USDT
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Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (NOSTALGIA)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (NOSTALGIA)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Графік K-лінії
Інформація
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NOSTALGIA
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NOSTALGIA
Час випуску
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Ціна випуску
--
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0.000001

Ціна(
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)

(
NOSTALGIA
)

(
USDT
)

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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(NOSTALGIA)
Ціна(USDT)
Сума(NOSTALGIA)
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