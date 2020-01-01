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NOOT
NOOT/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.0000000000000
Мін 24г
0.0000000000000
Обсяг за 24г (NOOT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000000000000
Мін 24г
0.0000000000000
Обсяг за 24г (NOOT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
NOOT
NOOT is a meme coin on the BNBChain. It does not have any utility or purpose. It is named after the famous "noot" meme, The project strives to provide multiple advantages to its holders through its unique tokenomic structure.
Огляд
Ім'я
NOOT
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
420,690,000,000,000
Книга ордерів
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Ціна(USDT)
(NOOT)
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Угоди на ринку
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Мейкер
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/ Тейкер
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