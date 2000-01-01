NOI

Біржа NOI створює першу в світі біржу криптовалют і RWA (активи реального світу) з багатомовним фізичним кол-центром, який буде займатися як обслуговуванням, так і торгівлею. Це величезна цінність для людей старше 50 років, які очікують такої підтримки, яку наразі не пропонує жодна інша біржа.

Ім'яNOI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнOP

ОписБіржа NOI створює першу в світі біржу криптовалют і RWA (активи реального світу) з багатомовним фізичним кол-центром, який буде займатися як обслуговуванням, так і торгівлею. Це величезна цінність для людей старше 50 років, які очікують такої підтримки, яку наразі не пропонує жодна інша біржа.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.