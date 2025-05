NAKA

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Ім'яNAKA

РейтингNo.601

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)6.79%

Циркуляційна пропозиція105,763,651.99999112

Максимальна пропозиція180,000,000

Загальна пропозиція180,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.5875%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум7.00098225266129,2021-10-15

Найнижча ціна0,2021-10-15

Публічний блокчейнMATIC

