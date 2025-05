MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Ім'яMYX

РейтингNo.1272

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)25.15%

Циркуляційна пропозиція92,067,374

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.092%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.1192442282953195,2025-05-06

Найнижча ціна0.06361973139704283,2025-05-22

Публічний блокчейнBSC

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.