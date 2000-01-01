MVG

$MVG (100 Men vs 1 Gorilla, тобто "100 чоловіків проти 1 горили") — це мемкоїн, натхненний вірусним обговоренням в TikTok про те, хто переможе у битві не на життя, а на смерть між 100 чоловіками та однією горилою.

Ім'яMVG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$MVG (100 Men vs 1 Gorilla, тобто "100 чоловіків проти 1 горили") — це мемкоїн, натхненний вірусним обговоренням в TikTok про те, хто переможе у битві не на життя, а на смерть між 100 чоловіками та однією горилою.

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