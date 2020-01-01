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Museion

MUSA/USDT
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Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (MUSA)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (MUSA)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
MUSA
Museion is a platform that connects Web3 creators and collectors. Museion supports creators in crafting their works for Web3, and helps collectors appreciate and purchase high-quality NFTs.
Огляд
Ім'я
MUSA
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
210,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Ціна(USDT)

(MUSA)

(USDT)

0.00000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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