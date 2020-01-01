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MUBI

MUBI/USDT
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Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (MUBI)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (MUBI)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
MUBI
Забезпечує всю екосистему децентралізованих програм MultiBit.
Огляд
Ім'я
MUBI
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
732,283,940
Книга ордерів
0.00001

Ціна(
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Угоди на ринку
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Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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