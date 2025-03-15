MUBARAKAH

Розповідь про благословення жінок на Ураза-байрам на Близькому Сході.

Ім'яMUBARAKAH

РейтингNo.1992

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.15%

Циркуляційна пропозиція1,000,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.026044878919693742,2025-03-18

Найнижча ціна0.00007767077731412,2025-03-15

Публічний блокчейнBSC

ОписРозповідь про благословення жінок на Ураза-байрам на Близькому Сході.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.