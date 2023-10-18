MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Ім'яMNT

РейтингNo.42

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0007%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)5.88%

Циркуляційна пропозиція3,364,694,382.8368406

Максимальна пропозиція6,219,316,795

Загальна пропозиція6,219,316,794.99

Коефіцієнт циркуляції0.541%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.5050548504148984,2024-04-08

Найнижча ціна0.3136311821650813,2023-10-18

Публічний блокчейнETH

ОписMantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Обсяг за 24г (MNT)
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Графік
Книга ордерів
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