Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Ім'яMNT

РейтингNo.42

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0007%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)5.88%

Циркуляційна пропозиція3,364,694,382.8368406

Максимальна пропозиція6,219,316,795

Загальна пропозиція6,219,316,794.99

Коефіцієнт циркуляції0.541%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.5050548504148984,2024-04-08

Найнижча ціна0.3136311821650813,2023-10-18

Публічний блокчейнETH

