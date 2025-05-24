MIXIE

MixieAI — це ігрова платформа, яка поєднує штучний інтелект та технологію Web3, прагнучи спростити процес розробки ігор та знизити бар'єри для творців.

Ім'яMIXIE

РейтингNo.3289

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція999,999,570

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.012021312122782275,2025-05-27

Найнижча ціна0.002071988232212445,2025-05-24

Публічний блокчейнSOL

ОписMixieAI — це ігрова платформа, яка поєднує штучний інтелект та технологію Web3, прагнучи спростити процес розробки ігор та знизити бар'єри для творців.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.