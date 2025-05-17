MIRAI

Mirai — це приклад децентралізованого створення персонажів, який досліджує, як віртуальні люди на основі штучного інтелекту можуть розвиватися через культуру мемів, соціальні платформи та інтелектуальну власність, керовану спільнотою. Це нова межа для віртуальної ідентичності, де цифрові істоти є не лише творцями контенту, а й автономними суб'єктами з довгостроковою цінністю та потенціалом в екосистемах Web3.

Ім'яMIRAI

РейтингNo.3192

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція999,999,907.52

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.02890818312812793,2025-05-17

Найнижча ціна0.017457722661183835,2025-05-19

Публічний блокчейнSOL

ОписMirai — це приклад децентралізованого створення персонажів, який досліджує, як віртуальні люди на основі штучного інтелекту можуть розвиватися через культуру мемів, соціальні платформи та інтелектуальну власність, керовану спільнотою. Це нова межа для віртуальної ідентичності, де цифрові істоти є не лише творцями контенту, а й автономними суб'єктами з довгостроковою цінністю та потенціалом в екосистемах Web3.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.