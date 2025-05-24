MIH

MIH прагне стати платіжною платформою наступного покоління, поєднуючи сильні сторони традиційних платіжних систем з перевагами технології блокчейн. Основна мета проєкту — інтегрувати модель DeFi (децентралізовані фінанси) у традиційну систему PG (платіжний шлюз), щоб забезпечити ефективне платіжне середовище, що базується на винагородах, як для користувачів, так і для мерчантів.

Ім'яMIH

РейтингNo.4593

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція2,000,000,000

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.2556823269040955,2025-06-05

Найнижча ціна0.004984983031285195,2025-05-24

Публічний блокчейнBSC

ОписMIH прагне стати платіжною платформою наступного покоління, поєднуючи сильні сторони традиційних платіжних систем з перевагами технології блокчейн. Основна мета проєкту — інтегрувати модель DeFi (децентралізовані фінанси) у традиційну систему PG (платіжний шлюз), щоб забезпечити ефективне платіжне середовище, що базується на винагородах, як для користувачів, так і для мерчантів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.