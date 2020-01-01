Zero усуває основні проблемні заохочення, які сучасні інтернет-платформи та соціальні мережі використовують для маніпулювання увагою користувачів та прийняттям рішень за допомогою реклами, гейміфікації та непрозорих алгоритмів. Zero стверджує, що ці проблеми є симптомами глибшої структурної проблеми на рівні корпоративної довірчої відповідальності та коду. А саме, асиметрії заохочень та інформації, створеної юридичною структурою корпорацій і хмарними структурами, і як результат, пошук ренти, який виникає внаслідок обміну людською увагою. Потрібна прозора структура, яка дозволить користувачам зберігати контроль над своїми даними та конфіденційністю в Інтернеті, і водночас дозволить брати участь як у прийнятті рішень (керуванні платформою), так і отримувати економічні переваги, створені у результаті індивідуальної та колективної участі.