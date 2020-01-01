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ZERO

MEOW/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (MEOW)
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Сума за 24г (USDT)
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (MEOW)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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Глибина
MEOW
Zero усуває основні проблемні заохочення, які сучасні інтернет-платформи та соціальні мережі використовують для маніпулювання увагою користувачів та прийняттям рішень за допомогою реклами, гейміфікації та непрозорих алгоритмів. Zero стверджує, що ці проблеми є симптомами глибшої структурної проблеми на рівні корпоративної довірчої відповідальності та коду. А саме, асиметрії заохочень та інформації, створеної юридичною структурою корпорацій і хмарними структурами, і як результат, пошук ренти, який виникає внаслідок обміну людською увагою. Потрібна прозора структура, яка дозволить користувачам зберігати контроль над своїми даними та конфіденційністю в Інтернеті, і водночас дозволить брати участь як у прийнятті рішень (керуванні платформою), так і отримувати економічні переваги, створені у результаті індивідуальної та колективної участі.
Огляд
Ім'я
MEOW
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
10,101,010,101
Книга ордерів
0.00001

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Угоди на ринку
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Спот
5X-X Ф'ючерси
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5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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