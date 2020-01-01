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M-Day - Ф'ючерси
MEME MINT
MEMEMINT/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (MEMEMINT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (MEMEMINT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Глибина
MEMEMINT
Огляд
Ім'я
MEMEMINT
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
256,500,000
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Ціна
(
USDT
)
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MEMEMINT
)
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USDT
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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(MEMEMINT)
Ціна(USDT)
Сума
(MEMEMINT)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.10%
/ Тейкер
0.10%
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