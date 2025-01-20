MELANIA

Melania memes — це цифрові предмети колекціонування, призначені для вираження підтримки та залучення до цінностей, втілених символом MELANIA та пов’язаними творами мистецтва, і вони не призначені бути предметом інвестиційної можливості, інвестиційного контракту чи цінного паперу будь-якого типу. https://melaniameme.com/ не пов'язаний з політикою і не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією чи будь-якою політичною посадою, чи урядовою установою.

Ім'яMELANIA

РейтингNo.246

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.35%

Циркуляційна пропозиція549,998,358.108233

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція999,998,260.108236

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум13.732949556597482,2025-01-20

Найнижча ціна0.30371034500187793,2025-05-06

Публічний блокчейнSOL

ОписMelania memes — це цифрові предмети колекціонування, призначені для вираження підтримки та залучення до цінностей, втілених символом MELANIA та пов’язаними творами мистецтва, і вони не призначені бути предметом інвестиційної можливості, інвестиційного контракту чи цінного паперу будь-якого типу. https://melaniameme.com/ не пов'язаний з політикою і не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією чи будь-якою політичною посадою, чи урядовою установою.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.