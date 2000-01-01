MCP

Фреймворк на рівні протоколу, який з'єднує ШІ (через протоколи контексту моделі) з криптонативними сервісами.

Ім'яMCP

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписФреймворк на рівні протоколу, який з'єднує ШІ (через протоколи контексту моделі) з криптонативними сервісами.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.