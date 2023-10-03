MCOIN – це нативний токен M20 Chain, безпечний та зручний для розробників блокчейн, створений для залучення наступного мільярда користувачів у Web3. M20 призначений для прискорення криптоекономіки, яка сприятиме розширенню екосистеми розробників та творців Web3 за допомогою торгових інструментів, ігор типу «Грати і заробляти». Він стане базовою інфраструктурою для відкритого Метавсесвіту, що пропонує освітні програми, маркетингові та комерційні можливості та віртуальні розважальні послуги. Основна мета проєкту – зробити екосистеми доступними для ширшої спільноти за допомогою мультичейнового підходу. MCOIN створить міст, через який користувачі зможуть отримати доступ до різноманітних екосистем.