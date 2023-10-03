mexc
РинкиСпот
В тренді
Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

Торгівля

Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт WindowsДокладніше

mCoin

MCOIN/USDT
0.000--
$0.00
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг 24г (MCOIN)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг 24г (MCOIN)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
MCOIN
MCOIN – це нативний токен M20 Chain, безпечний та зручний для розробників блокчейн, створений для залучення наступного мільярда користувачів у Web3. M20 призначений для прискорення криптоекономіки, яка сприятиме розширенню екосистеми розробників та творців Web3 за допомогою торгових інструментів, ігор типу «Грати і заробляти». Він стане базовою інфраструктурою для відкритого Метавсесвіту, що пропонує освітні програми, маркетингові та комерційні можливості та віртуальні розважальні послуги. Основна мета проєкту – зробити екосистеми доступними для ширшої спільноти за допомогою мультичейнового підходу. MCOIN створить міст, через який користувачі зможуть отримати доступ до різноманітних екосистем.
Огляд
Ім'я
MCOIN
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
500,000,000
Книга ордерів
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Ціна(USDT)

(MCOIN)

(USDT)

0.000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Торгівлю MCOIN_USDT призупинено.
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренді
Купити MCOIN
Продати MCOIN
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно-- USDT
ЦінаUSDT
СумаMCOIN
ВсьогоUSDT
Доступно-- MCOIN
ЦінаUSDT
СумаMCOIN
ВсьогоUSDT
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія торгівлі
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія торгівлі
Відкриті позиції (0)
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Всі
Купити
Продати
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Всі
Лімітний ордер
Стоп-ліміт
Тільки розміщення
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...