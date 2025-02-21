MANTIS

Mantis має на меті спростити кросчейн транзакції, надаючи безперебійне середовище, яке абстрагується від складнощів навігації між різними платформами та мостами DEX. Завдяки уніфікованому інтерфейсу користувачі можуть без зусиль отримати доступ до активів у різних мережах, починаючи з Solana і закінчуючи Ethereum. Завдяки потужній мережі пошукових систем Mantis забезпечує оптимальне ціноутворення та виконання кожної транзакції. Окрім користі для кінцевих користувачів, Mantis пропонує розробникам потужний інструмент для інтеграції кросчейн інфраструктури у свої застосунки.

Ім'яMANTIS

РейтингNo.9246

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція100,000,000

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.058329547016077815,2025-02-21

Найнижча ціна0.005073399964631568,2025-06-19

Публічний блокчейнSOL

ОписMantis має на меті спростити кросчейн транзакції, надаючи безперебійне середовище, яке абстрагується від складнощів навігації між різними платформами та мостами DEX. Завдяки уніфікованому інтерфейсу користувачі можуть без зусиль отримати доступ до активів у різних мережах, починаючи з Solana і закінчуючи Ethereum. Завдяки потужній мережі пошукових систем Mantis забезпечує оптимальне ціноутворення та виконання кожної транзакції. Окрім користі для кінцевих користувачів, Mantis пропонує розробникам потужний інструмент для інтеграції кросчейн інфраструктури у свої застосунки.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.